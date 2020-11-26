Yüksekova'da kar yağışı

HAKKARİ Yüksekova'da kar yağışı etkili olurken, ilçe merkezi, kısa sürede beyaza büründü.

HAKKARİ Yüksekova'da kar yağışı etkili olurken, ilçe merkezi, kısa sürede beyaza büründü.

Yüksekova ve çevresinde, hafta boyunca etkili olan güneşli havanın ardından bugün sabah saatlerinden itibaren kar yağışı başladı. Aniden bastıran kar yağışı, ilçe merkezini kısa sürede beyeza bürüdü. Kar kalınlığının 5 santimetreyi bulduğu ilçede sürücüler, trafikte zaman zaman zor anlar yaşadı. Meteoroloji yetkilileri, bölgede ve özellikle yüksek kesimlerdeki kar yağışının gün boyunca etkili olcağını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar KAPLAN