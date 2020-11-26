Yüksekova'da kar yağışı
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Yüksekova'da kar yağışı

26.11.2020 13:42 | Son Güncelleme: 26.11.2020 13:46
Yüksekova'da kar yağışı

HAKKARİ Yüksekova'da kar yağışı etkili olurken, ilçe merkezi, kısa sürede beyaza büründü.

HAKKARİ Yüksekova'da kar yağışı etkili olurken, ilçe merkezi, kısa sürede beyaza büründü. 

Yüksekova ve çevresinde, hafta boyunca etkili olan güneşli havanın ardından bugün sabah saatlerinden itibaren kar yağışı başladı. Aniden bastıran kar yağışı, ilçe merkezini kısa sürede beyeza bürüdü. Kar kalınlığının 5 santimetreyi bulduğu ilçede sürücüler, trafikte zaman zaman zor anlar yaşadı. Meteoroloji yetkilileri, bölgede ve özellikle yüksek kesimlerdeki kar yağışının gün boyunca etkili olcağını söyledi. 

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Yüksekova'da kar yağışı
Yüksekova'da kar yağışı
Yüksekova'da kar yağışı
Yüksekova'da kar yağışı
Yüksekova'da kar yağışı
Yüksekova'da kar yağışı
Yüksekova'da kar yağışı
Yüksekova'da kar yağışı
Yüksekova'da kar yağışı
Yüksekova'da kar yağışı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar KAPLAN

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