Yüksekova'da kar yağışı

08.02.2020 12:59 | Son Güncelleme: 08.02.2020 12:59

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Yüksekova ilçesinde dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini sürdürmeye devam ediyor. Ulaşımda aksamalara neden olan kar yağışı devam ederken, İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri ise yolu kardan kapalı olan 120 yerleşim biriminin yolunu yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA