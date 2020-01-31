Yüksekova'da kar yağışı
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Yüksekova'da kar yağışı

Yüksekova'da kar yağışıHAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkisini gösteren kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

31.01.2020 17:56 | Son Güncelleme: 31.01.2020 18:00
Yüksekova'da kar yağışı

'da kar yağışı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkisini gösteren kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce açıklanan ve kentte akşam saatlerinde etkisini göstermesi beklenen kar yağışı başladı. Gece de devam etmesi beklenen kar yağışının yüksek kesimlerde etkisini daha da artırması bekleniyor. Yüksekova'da etkili olan yoğun kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

Kaynak: DHA

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: Yüksekova'da kar yağışı
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