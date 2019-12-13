Yüksekova'da kar yağışı

13.12.2019 09:15 | Son Güncelleme: 13.12.2019 09:20

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi.



Yüksekova ilçesinde gece etkili olan kar yağışı nedeniyle 11 köy ve 27 mezra yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışıyla birlikte görüş mesafesi düşerken, sürücüler de zor anlar yaşadı. Kar yağışıyla birlikte karayolları, il özel idaresi ve belediye ekipleri, karla mücadele çalışması başlattı.



Kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği ilçede, yetkililer özellikle yollarda oluşan buzlanmaya karşı sürücüleri uyardı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA