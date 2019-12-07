Yüksekova'da kar yağışı
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Yüksekova'da kar yağışı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

07.12.2019 10:48 | Son Güncelleme: 07.12.2019 10:53
Yüksekova'da kar yağışı

(İHA) – 'nin ilçesinde saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.


Yüksekova'da günlerdir aralıklarla devam eden kar yağışı sabah saatlerinde şiddetini arttırmasıyla ilçeyi beyaza bürüdü. Yoğun sis ve kar yağışının görüş mesafesini azalttığı ilçede, sürücülere zor anlar yaşarken karayolları, il özel idaresi ve belediye ekipleri tarafında karla mücadele çalışması başlatıldı.


Kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği ilçede, yetkililer özellikle yollarda oluşan buzlanmaya karşı sürücülere uyarılarda bulundu. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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