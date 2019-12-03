Yüksekova'da kar yağışı
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Yüksekova'da kar yağışı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gece bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

03.12.2019 11:14 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:22
Yüksekova'da kar yağışı

(İHA) – 'nin ilçesinde gece bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.


İlçede aralıklarla etkili olan kar yağışı, gece saatlerinde şiddetini arttırdı. Kar yağışının başlamasıyla Caddesi üzerinde sürücüler zor anlar yaşadı. Yetkililer, sürücüleri daha dikkatli ve hız limitlerini aşmaması konusunda uyardı.


Karayolları, özel idare ve belediye ekipleri de, vatandaşların olumsuz bir durum yaşamaması için mesai yaptı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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