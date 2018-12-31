Yüksekova'da Kar Yağışı

Yüksekova'da Kar Yağışı

- Karla mücadele ekiplerinin yolları açması Vatandaşların ev ve iş yerlerinin önündeki karları temizlemesi Vatandaşların arabalarının üzerinde biriken karları temizlemesi Doğu Anadolu'da kış HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı.

- Karla mücadele ekiplerinin yolları açması
Vatandaşların ev ve iş yerlerinin önündeki karları temizlemesi
Vatandaşların arabalarının üzerinde biriken karları temizlemesi
Doğu Anadolu'da kış
HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı.

Kaynak: AA
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