Yüksekova'da Kar Yağışı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki güneşli hava yerini kar yağışına bırakırken, etkisini arttıran kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor.



Bir haftadır güneşli havanın hakim olduğu Yüksekova ilçesindeki güneşli hava, yerini kar yağışına bıraktı. Öğle saatlerinde başlayan ve etkisini arttırarak devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkiledi.Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 15 santimetreyi bulduğu ilçede,vatandaşlar lapa lapa yağan karın altında dolaştı. Yetkililer, araçlarında kar lastiği bulunmayan sürücülerin trafiğe çıkmaması uyarısında bulundu. - HAKKARİ