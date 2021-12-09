Yüksekova'da kar yağışı; 10 köy ile 20 mezra yolu kapandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yüksekova'da kar yağışı; 10 köy ile 20 mezra yolu kapandı

Yüksekova'da kar yağışı; 10 köy ile 20 mezra yolu kapandı
Demirören Haber Ajansı / Yaşar Kaplan - Haberler | Güncel

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde Kar yağışı etkili oldu. İlçe merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Merkeze bağlı 10 köy ile 20 mezranın yolu kapandı.

Yüksekova ilçesinde gece başlayan kar yağışı, sabah saatlerine kadar aralıklarla devam etti. İlçe merkezinde kar kalınlığı 5, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreye ulaştı. Kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı 10 köy ile 20 mezranın yolu kapandı. Karayolları ve belediye ekipleri, özellikle ana arterlerde çalışma başlattı. İlçe halkı, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte araçlarının üzerinde ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.


Yüksekova'da kar yağışı; 10 köy ile 20 mezra yolu kapandı

Yüksekova'da kar yağışı; 10 köy ile 20 mezra yolu kapandı

Yüksekova'da kar yağışı; 10 köy ile 20 mezra yolu kapandı

Yüksekova'da kar yağışı; 10 köy ile 20 mezra yolu kapandı

Yüksekova'da kar yağışı; 10 köy ile 20 mezra yolu kapandı

Yüksekova'da kar yağışı; 10 köy ile 20 mezra yolu kapandı

Yüksekova'da kar yağışı; 10 köy ile 20 mezra yolu kapandı

Yüksekova'da kar yağışı; 10 köy ile 20 mezra yolu kapandı

Yüksekova'da kar yağışı; 10 köy ile 20 mezra yolu kapandı

Yüksekova'da kar yağışı; 10 köy ile 20 mezra yolu kapandı

Yüksekova'da kar yağışı; 10 köy ile 20 mezra yolu kapandı

Yüksekova'da kar yağışı; 10 köy ile 20 mezra yolu kapandı

Meteoroloji 9 Aralık tarihli hava durumu raporunu paylaştı! 5 bölge için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı

Meteoroloji 9 Aralık tarihli hava durumu raporunu paylaştı! 5 bölge için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı

 Jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni çıktı! 6 yaşındaki kızı da yanındaydı

Jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni çıktı! 6 yaşındaki kızı da yanındaydı

Demirören Haber Ajansı / Yaşar Kaplan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title