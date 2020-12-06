Yüksekova'da kar temizleme çalışması
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Yüksekova'da kar temizleme çalışması

06.12.2020 19:30 | Son Güncelleme: 06.12.2020 19:34

Yüksekova'da kar temizleme çalışması Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde caddelerde biriken kar, belediye ekipleri tarafından temizlendi.

Yüksekova'da kar temizleme çalışması

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde caddelerde biriken kar, belediye ekipleri tarafından temizlendi.

İlçede geçen hafta etkili olan ve Cengiz Topel Caddesi'nde biriken kar, Yüksekova Belediyesi ekipleri tarafından temizlenmeye başlandı. Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bulan ekipler, ilçenin en işlek caddesinde araçların olmamasından dolayı iş makineleriyle biriken karları temizlediler.

Kar temizleme çalışmalarından sonra Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de caddeyi yıkayarak hazır hale getirdi.

Öte yandan, vatandaşların yasağa uyduğu görülürken, güvenlik güçleri de denetimlerini sürdürüyor.

Yüksekova'da kar temizleme çalışması
Yüksekova'da kar temizleme çalışması
Yüksekova'da kar temizleme çalışması
Yüksekova'da kar temizleme çalışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK

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