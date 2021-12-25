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Yüksekova'da kar temizleme çalışmaları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Haberler | Güncel

Yüksekova'da kar temizleme çalışmaları devam ediyor Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışıyla birlikte Karayolları 117. Şube Şefliği ekipleri gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor.

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YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - Yüksekova'da kar temizleme çalışmaları devam ediyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışıyla birlikte Karayolları 117. Şube Şefliği ekipleri gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor.

Yüksekova'da geçtiğimiz hafta yağan kar yağışıyla beraber çalışmalarına aralıksız sürdüren karayolları ekipler, yolların ulaşıma kapanmaması için gece gündüz mücadele ediyor. Zor koşullarda çalışan karla mücadele ekipleri, yer yer kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu yerlerde kar savurma araçlarıyla yolları ulaşıma açıyor.

Özellikle Şemdinli-Yüksekova, Van-Yüksekova kara yolunda sürücülerin rahat ulaşım sağlamaları için çalışan ekipler, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için 7/24 görev başındalar.

Öte yandan, Yüksekova Belediyesi'ne ait karla mücadele ekipleri ise merkezde bulunan mahallelerde kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Yüksekova'da kar temizleme çalışmaları devam ediyor

Yüksekova'da kar temizleme çalışmaları devam ediyor

Yüksekova'da kar temizleme çalışmaları devam ediyor

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İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Son Dakika Haberleri

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