Yüksekova'da kar kalınlığı yarım metreyi aştı, 177 yerleşim biriminin yolu kapalı
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Yüksekova'da kar kalınlığı yarım metreyi aştı, 177 yerleşim biriminin yolu kapalı

Yüksekova'da kar kalınlığı yarım metreyi aştı, 177 yerleşim biriminin yolu kapalı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yüksekova'da kar kalınlığı yarım metreyi aştı, 177 yerleşim biriminin yolu kapalıHAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 62 köy ile 115 mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Yüksekova'da kar kalınlığı yarım metreyi aştı, 177 yerleşim biriminin yolu kapalı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 62 köy ile 115 mezranın yolu ulaşıma kapandı. İlçe merkezindeki kar kalınlığı yarım metreye ulaştı.

Yüksekova'da dün başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının yarım metreyi aştığı ilçede 62 köy ve 115 mezranın yolu ulaşıma kapanırken, ilçe merkezinde park halindeki araçlar adeta kara gömüldü. İl Özel İdaresi Yüksekova şantiye şefliği karla mücadele ekiplerinin kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının bölgede aralıklarla süreceği bildirilirken, belediye ekipleri de ilçe merkezinde kar temizleme çalışması yaptı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Yüksekova'da kar kalınlığı yarım metreyi aştı, 177 yerleşim biriminin yolu kapalı - Haberler
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