Yüksekova'da kar kalınlığı iş makinelerinin boyunu geçti - Haberler
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Yüksekova'da kar kalınlığı iş makinelerinin boyunu geçti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 6 metreyi geçen kar kalınlığında zorlukla ilerleyen ekipler, çığ tehlikesine rağmen yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 6 metreyi geçen kar kalınlığında zorlukla ilerleyen ekipler, çığ tehlikesine rağmen yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Yüksekova ilçesi merkezinin yüksek kesimlerinde bulunan yollarda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kar kalınlığı iş makinelerinin boyunu geçti. Kapalı yolların açılması için Karayolları 117. Yüksekova Şube Şefliği ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 6 metreyi geçen kar kalınlığında ekipler zorlukla ilerliyor. Özellikle yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşın mağdur olmaması için gece gündüz çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise adeta tünelleri andırdı. Tünelleri andıran yolları görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, bazı vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yüksekova'da kar kalınlığı iş makinelerinin boyunu geçti

Yüksekova'da kar kalınlığı iş makinelerinin boyunu geçti

Yüksekova'da kar kalınlığı iş makinelerinin boyunu geçti

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