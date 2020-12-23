- Yüksekova'da kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

- Yüksekova'da kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu

23.12.2020 09:35 | Son Güncelleme: 23.12.2020 09:40

- Yüksekova'da kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

- Yüksekova'da kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Dün akşam etkisini süren kar yağışı, sabah saatleri itibariyle ilçeyi beyaza bürüdü. Kar yağışı ve yoğun sisle beraber özellikle ilçenin İpekyolu ve Cengiz Topel caddeleri üzerinde seyreden sürücüler ilerlemekte zorlandı. Kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu ilçede sürücülerin ve vatandaşların mağdur olmaması içinde Yüksekova Belediyesi, Karayolları ve il özel idaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği ilçede yetkililer, özellikle yollarda oluşan buzlanmaya karşı sürücüleri uyardı.

- Yüksekova'da kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu
- Yüksekova'da kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu
- Yüksekova'da kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu
- Yüksekova'da kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmail Demir Mustafa Şentop Fahrettin Koca Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Coşkun Sabah Pelin Karahan Birkan Sokullu Seren Serengil
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Sergen Yalçın Malcolm Thomas Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Türk Adana Göztepe İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: - Yüksekova'da kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu | Haberler.com Yerel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 09:40:33. #1.14#
title