Yüksekova'da, kamyonetteki 34 kilo eroini 'Pars' buldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yüksekova'da, kamyonetteki 34 kilo eroini 'Pars' buldu

Yüksekova'da, kamyonetteki 34 kilo eroini 'Pars' buldu
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan - Haberler | Güncel

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, polisin yol kontrolünde durdurulan kamyonette, narkotik köpek 'Pars' ile yapılan aramada, 34 kilo 800 gram eroin ele geçirildi.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, polisin yol kontrolünde durdurulan kamyonette, narkotik köpek 'Pars' ile yapılan aramada, 34 kilo 800 gram eroin ele geçirildi. 

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sürerken, Yüksekova ilçesindeki Yeniköprü uygulama noktasında kamyonet durdurularak, arama yapıldı. Narkotik köpek 'Pars' ile araçta yapılan aramada, 34 kilo 800 gram eroin ele geçirildi. Sürücü gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Demet Akalın Şevval Şahin Mohammed Al Saloussi
Spor Aytaç Kara Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yüksekova'da, kamyonetteki 34 kilo eroini 'Pars' buldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 17:01:30. #1.16#

title