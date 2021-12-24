Yüksekova'da buzlu yoldan çıkan kamyonet 50 koyunu yolda bıraktı - Haberler
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Yüksekova'da buzlu yoldan çıkan kamyonet 50 koyunu yolda bıraktı

İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Haberler | Güncel

Yüksekova'da buzlu yoldan çıkan kamyonet 50 koyunu yolda bıraktı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde buzlu yoldan çıkan kamyonet, kazasında taşıdığı 50 koyunu yolda bıraktı.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - Yüksekova'da buzlu yoldan çıkan kamyonet 50 koyunu yolda bıraktı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde buzlu yoldan çıkan kamyonet, kazasında taşıdığı 50 koyunu yolda bıraktı.

Edinilen bilgilere göre olay, ilçenin Büyükçiftlik Beldesinde meydana geldi. 50 koyun taşıyan Isuzu kamyonet, buzlu yoldan kayarak şarampole girip kara saplandı. Saplandığı kardan çıkamayan kamyonetin kasasında bulunan 50 koyun, çevreden gelen vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Karayolları Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri olayın yaşandığı yerde yol temizleme ve tuzlama çalışmalarını yaptı.

Yüksekova'da buzlu yoldan çıkan kamyonet 50 koyunu yolda bıraktı

Yüksekova'da buzlu yoldan çıkan kamyonet 50 koyunu yolda bıraktı

Yüksekova'da buzlu yoldan çıkan kamyonet 50 koyunu yolda bıraktı

Yüksekova'da buzlu yoldan çıkan kamyonet 50 koyunu yolda bıraktı

Yüksekova'da buzlu yoldan çıkan kamyonet 50 koyunu yolda bıraktı

Yüksekova'da buzlu yoldan çıkan kamyonet 50 koyunu yolda bıraktı

Yüksekova'da buzlu yoldan çıkan kamyonet 50 koyunu yolda bıraktı

İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Son Dakika Haberleri

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