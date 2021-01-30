Yüksekova'da kalp hastası, ekiplerin 2 saatlik mücadelesiyle kurtarıldı
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Yüksekova'da kalp hastası, ekiplerin 2 saatlik mücadelesiyle kurtarıldı

30.01.2021 22:47 | Son Güncelleme: 30.01.2021 22:51
Yüksekova'da kalp hastası, ekiplerin 2 saatlik mücadelesiyle kurtarıldı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan nedeniyle yolu kapanan Dağdibi köyünde mahsur kalan kalp hastası Tatar İrinç (74), ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldıktan sonra götürüldüğü hastanede tedaviye alındı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan nedeniyle yolu kapanan Dağdibi köyünde mahsur kalan kalp hastası Tatar İrinç (74), ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldıktan sonra götürüldüğü hastanede tedaviye alındı. 

İlçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan Dağdibi köyünde oturan Tatar İrinç, akşam saatlerinde rahatsızlandı. İrinç'in yakınları 112'yi arayarak yardım istedi. Ancak 112 ekipleri köy yolunun yoğun tipi nedeniyle kapanması yüzünden köye ulaşamadı. Sağlık ekiplerinin hastaya ulaşamaması üzerine Yüksekova Kaymakamlığına bağlı Şantiye Şefliliği Karla mücadele ekiplerinden yardım istendi. Hastaya ulaşmak için karla mücadele ekipleri iş makineleriyle yolu açmak yoğun bir çalışma başlattı. Ekipler 2 saatlik bir çalışma sonucunda  eve ulaşarak kalp hastası Tatar İrinç'i ambulansa bindirilerek, tedavi için Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürdü.Köye gelen ekiplere teşekkür eden hasta yakını Siyacan Orbey, "Kar yağışı nedeniyle yolumuz kapandı. Sabah saatlerinde durumu 112'ye ve Yüksekova şantiye şefliğine bildirdik. Yaklaşık 2 saat süren bir çalışma ile köye ulaştılar. Allah devletimize zeval vermesin. Bu zor günümüzde bizleri yalnız bırakmayarak hastamızı alıp, hastaneye ulaştırdılar. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.


Yüksekova'da kalp hastası, ekiplerin 2 saatlik mücadelesiyle kurtarıldı
Yüksekova'da kalp hastası, ekiplerin 2 saatlik mücadelesiyle kurtarıldı
Yüksekova'da kalp hastası, ekiplerin 2 saatlik mücadelesiyle kurtarıldı
Yüksekova'da kalp hastası, ekiplerin 2 saatlik mücadelesiyle kurtarıldı
Yüksekova'da kalp hastası, ekiplerin 2 saatlik mücadelesiyle kurtarıldı
Yüksekova'da kalp hastası, ekiplerin 2 saatlik mücadelesiyle kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar KAPLAN

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