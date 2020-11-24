Yüksekova'da kadın taziyeevi hizmete açıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde yapılan kadın taziyeevi hizmete açıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde yapılan kadın taziyeevi hizmete açıldı.

Esendere Belde Belediyesince hazırlanan proje kapsamında yapılan kadın taziyeevi tamamlandı.

Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Sarıyıldız Mahallesi'nde yaklaşık 4 ayda taziyeevini tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunduklarını söyledi.

Taziyeevini 440 metrekare alan üzerine kurduklarını belirten Büyüksu, "200 kişi kapasiteli iki katlı evin üst katında imam evi ve Kur'an kursu, alt katta ise taziye yeri var. Belediyemizin imkanlarıyla yaptığımız taziye evi halkımıza hayırlı uğurlu olsun. Her şey daha güzel bir Esendere için." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ulaş Güven