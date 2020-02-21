Yüksekova'da iş yeri sular altında kaldı
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Yüksekova'da iş yeri sular altında kaldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde derenin taşması sonucu bir iş yeri sular altında kaldı.

21.02.2020 14:34 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:35
Yüksekova'da iş yeri sular altında kaldı

'nin ilçesinde derenin taşması sonucu bir iş yeri sular altında kaldı.


İlçenin Kültür Caddesi'nde Übeyit isimli esnafa ait mobilya mağazası, derenin taşması sonucu sular altında kaldı. Maddi zararı olduğunu ifade eden Übeyit Kartal, "Dükkanımızı su basmış. Karın erimesiyle taşan derenin suyu dükkanımıza girdi. Büyük çapta mobilyam zarar gördü" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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