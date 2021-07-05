Yüksekova'da imece usulü tırpanla ot biçme
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Yüksekova'da imece usulü tırpanla ot biçme

Yüksekova'da imece usulü tırpanla ot biçme
Demirören Haber Ajansı / Yaşar Kaplan - Haberler | Güncel

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde geçimini çiftçilikle sağlayan vatandaşlar, ot biçme döneminin başlamasıyla tarım aletlerinin giremediği bölgeleri tırpanla biçmeye başladı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde geçimini çiftçilikle sağlayan vatandaşlar, ot biçme döneminin başlamasıyla tarım aletlerinin giremediği bölgeleri tırpanla biçmeye başladı. Köyde yaşayanlar imece usulü her gün bir kişinin tarlasını biçtiklerini belirterek, bunu artık gelenek haline getirdiklerini söyledi.

İlçe merkezine 38 kilometre uzaklıkta ve 2 bin 300 rakımlı Tarlacık köyündeki çiftçiler kavurucu sıcaklarda tırpanla ot biçiyor. Kış için besledikleri hayvanlara ot ve saman hazırlığı yapan çiftçiler, sabahın erken saatlerinde, tarım aletlerinin giremediği bölgede yardımlaşarak gruplar halinde ot biçimi yapıyor. Engebeli arazilerde komşularıyla birlikte ot biçtiklerini belirten Recep Aykut (32), "Otu biçmek zorundayız. Traktörün girmediği engebeli yerlerde mecburen otu tırpanlarla biçiyoruz. Tırpanla ot biçme, dede ve baba mesleğimizdir. Çok zor ve yorucu bir meslek ama bir o kadar da zevkli. Tamamen insan gücü ile gerçekleştiriliyor. Günde 1200 ot bağı biçiyoruz. Kurumasını bekliyoruz iki ay sonra yine sırtlayarak yolun üzerine götürüp oradan da araçlara konup köye götürüyoruz" dediKöyde imece usulü her gün birinin tarlasını biçtiklerini belirten Abdullah Altan (50) ise, "Geçen hafta kardeşim, ailesi ile birlikte trafik kazası geçirdi. Otlar kurumasın diye bugün kardeşimin tarlasını biçtik. Yaklaşık 50 kişi ile imece usulü ile tıpanla engebeli yerlerde ot biçiyoruz. Bu aynı zamanda gelenek haline getirdiğimiz bir şey. Bugün kardeşimin, yarın başka bir akrabamızın otunu biçeriz kimin ne sıkıntısı olursa el birliğiyle tırpanlarımız hazırdır" diye konuştu.


Yüksekova'da imece usulü tırpanla ot biçme
Yüksekova'da imece usulü tırpanla ot biçme
Yüksekova'da imece usulü tırpanla ot biçme
Yüksekova'da imece usulü tırpanla ot biçme
Yüksekova'da imece usulü tırpanla ot biçme
Yüksekova'da imece usulü tırpanla ot biçme
Yüksekova'da imece usulü tırpanla ot biçme
Yüksekova'da imece usulü tırpanla ot biçme
Yüksekova'da imece usulü tırpanla ot biçme
Yüksekova'da imece usulü tırpanla ot biçme
Yüksekova'da imece usulü tırpanla ot biçme
Yüksekova'da imece usulü tırpanla ot biçme
Yüksekova'da imece usulü tırpanla ot biçme

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar Kaplan

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