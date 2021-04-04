Yüksekova'da iki mevsim bir arada
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Yüksekova'da iki mevsim bir arada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Yüksekova'da iki mevsim bir arada

HAKKARİ (İHA) – İki mevsimin bir arada yaşandığı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kartpostallık görüntüler ortaya çıkıyor.

HAKKARİ (İHA) – İki mevsimin bir arada yaşandığı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kartpostallık görüntüler ortaya çıkıyor.

Hava sıcaklığının yükseldiği Yüksekova Ovası'nda bahar mevsimi yaşanırken, ilçenin çevresini saran dağlar ise beyaz örtüsüyle büyülüyor. Çiğdemlerin açtığı ve yeşil örtüsüyle kartpostallık görüntüler oluşturan ovanın yanı başındaki karlı dağlar ise görenleri mest ediyor. Ovayı süsleyen çiğdem ve kardelenlerin etrafını çeviren karlı dağlar ortaya ayrı bir güzellik çıkarıyor.

Ovada bahar yaşanırken, ilçenin yüksek kesimlerinde ise karla mücadele devam ediyor. Bazı vatandaşlar ise iki mevsimin bir arada yaşandığı bölgede bol bol fotoğraf çekiyor. - HAKKARİ

Yüksekova'da iki mevsim bir arada
Yüksekova'da iki mevsim bir arada
Yüksekova'da iki mevsim bir arada
Yüksekova'da iki mevsim bir arada
Yüksekova'da iki mevsim bir arada
Yüksekova'da iki mevsim bir arada
Yüksekova'da iki mevsim bir arada
Yüksekova'da iki mevsim bir arada
Yüksekova'da iki mevsim bir arada
Yüksekova'da iki mevsim bir arada
Yüksekova'da iki mevsim bir arada
Yüksekova'da iki mevsim bir arada
Yüksekova'da iki mevsim bir arada
Yüksekova'da iki mevsim bir arada
Yüksekova'da iki mevsim bir arada
Yüksekova'da iki mevsim bir arada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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