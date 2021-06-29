Yüksekova'da iki araç çarpıştı; 9 yaralı
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Yüksekova'da iki araç çarpıştı; 9 yaralı

Yüksekova'da iki araç çarpıştı; 9 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Yaşar Kaplan - Haberler | Güncel

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada, 9 kişi yaralandı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada, 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında İpekyolu Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Hanefi Kütükçüoğlu yönetimindeki 06 BTK 041 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 EA 566 plakalı hafif ticari araç, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yüksekova Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bazı yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.


Yüksekova'da iki araç çarpıştı; 9 yaralı
Yüksekova'da iki araç çarpıştı; 9 yaralı
Yüksekova'da iki araç çarpıştı; 9 yaralı
Yüksekova'da iki araç çarpıştı; 9 yaralı
Yüksekova'da iki araç çarpıştı; 9 yaralı
Yüksekova'da iki araç çarpıştı; 9 yaralı
Yüksekova'da iki araç çarpıştı; 9 yaralı
Yüksekova'da iki araç çarpıştı; 9 yaralı
Yüksekova'da iki araç çarpıştı; 9 yaralı
Yüksekova'da iki araç çarpıştı; 9 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar Kaplan

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