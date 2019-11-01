Yüksekova'da ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına kermes

01.11.2019 09:15

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Hamit Kesici İlk ve Ortaokulu tarafından ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına kermes düzenlendi.



Dize Mahallesi'nde bulunan Hamit Kesici İlk ve Ortaokulu tarafında düzenlenen kermese Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar, Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Servet Canlı, Yüksekova Esnaf ve Sanatkar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Sabahattin Kepenek de katıldı. İhtiyaç sahibi öğrenciler yararına düzenlenen kermeste yöresel yemekler, elbiseler yer aldı.



Okulun yönetimi ve okul aile birliğinin organize ettiği kermese katılan Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı, öğrenci ve veliler tarafından yapılan yemekler ve yöresel giyim hakkında bilgi aldı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA