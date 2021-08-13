Yüksekova'da hilal ay güzelliği
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Yüksekova'da hilal ay güzelliği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şehrin semalarında çıkan hilal şeklindeki ay mest etti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şehrin semalarında çıkan hilal şeklindeki ay mest etti.

Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde kızıl renginde büyük bir şekilde dağların üzerinde çıkan hilal şeklindeki ay hayran bırakırken, ilçeye ayrı bir güzellik kattı. Kızıl rengiyle dağların üzerinde hakim bir şekilde duran hilal güzelliğini görenler hemen telefonlarına sarılarak resim çektiler. Bunu Yüksekova'da yaşamak ayrı bir keyif diyen Hakan Zanyar Aykut, "Ülkemizde ve dünyada gece görülen ayın dört ara evresinden biri olan hilal şekli ayın kendini güneş etrafında tamamlanmasında oluşan ara evrelerinden biridir. Bu görsel şöleni bu sene Yüksekova semalarında objektiflerimize güzel bir şekilde yansıdı. Net bir şekilde görülen ayın kızıl şekli 2000 rakımda Yüksekova semalarında bunu görmek ayrıca bir keyif sunuyor bize. Yüksekova dağlarında rakımın yüksek olması nedeniyle bu kızıl hilali net görmek gerçekten büyülüyor insanı bu da bizim bu bölgede yaşamının bir avantajlarından biridir. Ay'ın ana evreleri arasında dört tane de biri olan kızıl ay bu sene bu dağlarda görme imkanı sondu. Düzenli her olarak bu vakitlerde meydana gelen doğa olayıdır. Değişim olarak Ağustos ayın başlarında görülür 29 gün ve 12 saate bir tekrar eder" dedi.

(Metin Tek/İHA)

Yüksekova'da hilal ay güzelliği
Yüksekova'da hilal ay güzelliği
Yüksekova'da hilal ay güzelliği
Yüksekova'da hilal ay güzelliği
Yüksekova'da hilal ay güzelliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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