Yüksekova'da Heyelandan Kapanan Köy Yolu Açıldı (2)

KAYA PARÇALARI ÇUKURCA YOLUNU DA KAPATTI

Kar ve zaman zaman etkili olan yağmur nedeniyle Hakkari-Çukurca karayoluna da dağlardan kopan kaya parçaları düştü. Karayolunun 12'nci kilometresine düşen tonlarca ağırlığındaki kaya parçaları yolu kısmen trafiğe kapattı. Yol, Karayolları 114'üncü Şube Şefliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: DHA