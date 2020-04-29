Yüksekova'da heyelan nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı Yüksekova'da heyelan nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldıHAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan köy yolu, ulaşıma açıldı.

Yüksekova'da heyelan nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan köy yolu, ulaşıma açıldı. Yüksekova'da pazar günü etkili olan yağmur, Onbaşılar köyü yolunda heyelana neden oldu. Tepeden kayan tonlarca toprak ve çamur yolu kapattı. İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, yolun açılması için çalışma başlattı. Ekiplerin 3 günlük çalışması sonucu yol, dün akşam saatlerinde temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı. Köy Muhtarı Husret Şen, yol açma çalışmalarında görev alan ekibe teşekkür etti.

Kaynak: DHA