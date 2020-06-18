Yüksekova'da Haziran ayında karla mücadele
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Yüksekova'da Haziran ayında karla mücadele

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı İkiyaka Dağları'nın Göllerbaşı mevkisinde, askeri üs bölgelerine ulaşım sağlayan yolda, karla mücadele çalışmaları Haziran ayında da sürüyor.

Yüksekova'da Haziran ayında karla mücadele
18.06.2020 10:56 | Son Güncelleme: 18.06.2020 11:00

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı İkiyaka Dağları'nın Göllerbaşı mevkisinde, askeri üs bölgelerine ulaşım sağlayan yolda, karla mücadele çalışmaları Haziran ayında da sürüyor. Kar kalınlığının yer yer 7 metreyi aştığı üs bölgede çalışma yürüten iş makineleri, kar kütlelerinin arasında kayboluyor.Türkiye genelinde sıcak havalar etkili olmaya başlarken, Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan İkiyaka Dağları'nın Göllerbaşı bölgesinde ise karla mücadele çalışması yürütülüyor. İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği'nin karla mücadele ekipleri, askeri üs bölgelerine ulaşım sağlayan karla kaplı 16 kilometrelik yolun açılması için 20 gündür aralıksız yoğun bir çalışma yürütüyor. Kar kalınlığının yer yer 7 metreyi bulduğu bölgede ekipler, kar küreme araçlarının yanında zaman zaman ekskavatör ve dozer kullanmak zorunda kalıyor.  Yolun ancak  2 hafta içerisinde tamaman açılabileceği belirtildi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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