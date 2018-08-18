Yüksekova'da "Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük" Uygulaması - Hakkari

Kurban Bayramı'nda trafik kazalarının önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı'nın başlatmış olduğu ve 81 il de hayata geçirilen "Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük" projesi Yüksekova'da uygulanmaya koyuldu.

Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, Cengiz Topel Caddesinde trafik polisleri tarafından yapılan uygulamayı yerinde inceledi.

Kaşıkçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının başlatmış olduğu "Hatalı sürücüye kırmızı düdük" projesi yurt genelinde ve Yüksekova'da hızlı bir şekilde devam edeceğini söyledi.

Trafik kontrollerinin bayram süresince ve bayram sonrasında da süreceğini aktaran Kaşıkçı, "Çocuklarımız, artık babalarını, annelerini, ağabeylerinin hatalı araç kullandıklarında kırmızı düdüğü devreye sokup öttürecek. Sadece çocuklarımız değil, görevli arkadaşlarımız da bu bayram süresince bir kaza olmaması ve canımıza en ufak bir zarar gelmemesi için 7/24 görevlerinin başında, sürücülerimizin yanında olacaklar. İnsan canı çok önemli.

Sürücüler yanlarında çocuklarını, eşini, kardeşini ve neticede bu ülkenin evladını taşıyor. Madem bu ülkenin evlatlarını taşıyoruz o zaman sağ salim gidecekleri yerlere ulaştırmamız lazım. Bununda yolu trafik kurallarına uymaktan geçiyor." dedi.

Kaşıkçı, konuşmasının ardından sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyararak, arabanın arka koltuğunda oturan çocuklara kırmızı düdük, tişört ve broşür verdi.