Yüksekova'da görüş mesafesi 5 metreye düştü
Haberler » Güncel » Yüksekova'da görüş mesafesi 5 metreye düştü - Haber

Yüksekova'da görüş mesafesi 5 metreye düştü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün akşam başlayan yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor.

23.01.2020 09:33 | Son Güncelleme: 23.01.2020 09:39
Yüksekova'da görüş mesafesi 5 metreye düştü

'nin ilçesinde dün akşam başlayan yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor.


İlçede haftalardır devam eden yoğun kar yağışı ve soğuk havalardan sonra görüş mesafesi yaklaşık 5 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, ulaşımda ise aksamalar meydana geldi. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düştüğü ilçede araçlar farların açarak yola devam ediyor.


Yetkililer, sürücüleri takip mesafelerini korumaları, hız yapmamaları ve kazaya davetiye çıkartmamaları konusunda uyarıda bulundu. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler