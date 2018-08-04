Yüksekova'da Görevden Dönen Polise Hain Tuzak: 1'i Ağır 8 Polis Yaralı (2)

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerce önceden yola döşediği el yapımı patlayıcı (EYP), zırhlı polis aracının geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlamada 1'i ağır 8 Özel Harekat polisi yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Yüksekova ilçesine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Çobanpınar Köyü Meskan Tepe mevkiinde meydana geldi. Meskan Tepe mevkiinden görevden dönen ve kirpi olarak adlandırılan zırhlı polis aracının geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerin yola önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Patlamada 1'i ağır 8 Özel Harekat polisi yaralandı. Olayın ardından bölgeye ambulanslar ve ekipler sevk edildi. Yaralı polisler ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi aldına alınırken, bölgede teröristlere yönelik hava destekli operasyonlar başlatıldı. - Hakkari