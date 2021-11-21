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Yüksekova'da Fenerbahçeliler sevinçlerini sokağa döktü

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Yüksekova'da Fenerbahçeliler sevinçlerini sokağa döktü

HAKKARİ (İHA) – Fenerbahçe ile Galatasaray maçı tüm Türkiye'de olduğu Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de büyük bir heyecanla izlendi.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - HAKKARİ (İHA) – Fenerbahçe ile Galatasaray maçı tüm Türkiye'de olduğu Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de büyük bir heyecanla izlendi.

Yüksekova'da iki takımının taraftarları, nefeslerini tutarak maçı izledi. Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Yüksekovalı Fenerbahçe taraftarları sevince boğdu. Taraftar maçın birimiyle birlikte Cengiz Topel Caddesi üzerinde sloganlar atarak yakınlarının galibiyetini kutladı. Çok sevindiklerini dile getiren Fenerbahçe taraftarı Haşim Kılıç, "Bu mutluluğun tarifi olamaz. Fenerbahçe bu sefer bu maçı güzel bir şekilde aldı. En sonunda da şampiyon olacağız. Tüm Fenerlilere hayırlı olsun" dedi.

Kutlamalar oylaysız şekilde sona erdi. - HAKKARİ

Yüksekova'da Fenerbahçeliler sevinçlerini sokağa döktü

Yüksekova'da Fenerbahçeliler sevinçlerini sokağa döktü

Yüksekova'da Fenerbahçeliler sevinçlerini sokağa döktü

Yüksekova'da Fenerbahçeliler sevinçlerini sokağa döktü

Yüksekova'da Fenerbahçeliler sevinçlerini sokağa döktü

Yüksekova'da Fenerbahçeliler sevinçlerini sokağa döktü

Yüksekova'da Fenerbahçeliler sevinçlerini sokağa döktü

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