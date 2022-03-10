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Yüksekova'da fen lisesi açılacak

AA - Sayim Harmancı - Güncel
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Yüksekova'da fen lisesi açılacak

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde fen lisesinin açılacağı bildirildi.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde fen lisesinin açılacağı bildirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Yüksekova'da fen lisesinin açılması kararı alındığı belirtildi.

Bilgilendirmede, "Okulun açılmasında emeği geçen başta Bakanımız Sayın Mahmut Özer'e ve emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz." denildi.

AA / Sayim Harmancı - Güncel

milli eğitim bakanlığı, Yüksekova, Hakkari, Medya, Güncel, Haberler

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