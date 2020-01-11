11.01.2020 12:03 | Son Güncelleme: 11.01.2020 12:06

Yüksekova'da etkili olan soğuk hava, 3 yavru köpeğin ölümüne neden oldu

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle ölen 3 yavru köpek, yürekleri burktu.

İlçede kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Dondurucu soğuklar en çok da sokakta yaşayan hayvanları zorluyor. Son 3 gün içerisinde hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 16 dereceye kadar düşmesi, Sanayi Sitesi yakınlarında 3 yavru köpeğin donarak ölmesine neden oldu. Bu durum çevredeki esnafa büyük üzüntü yaşatırken, bir anne köpeğin, soğuktan ölen 3 yavrusundan birini ağzıyla kulubeye taşıması ise yürekleri burktu.

Esnaf Şahin Kozay, yavru köpeklerin ölümünün kendilerini üzdüğünü, ilçede soğukların etkili olduğunu belirterek, "Yine de ölümlerin tam nedenini bilmiyoruz ve araştırılmasını istiyoruz. Her akşam kasaptan et getirip veriyorum. Benim gibi birçok kişi yiyecek getirip veriyor. Burada 30-40 sokak köpeği var. Buradaki köpek grubundan ölen 4-5 yavru var. Buradaki kulübeleri sanayi esnafı yaptı ama daha fazla kulübe yapılmalı" dedi.

Kaynak: DHA

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