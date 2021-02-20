Yüksekova'da endişe yaratan kurt yakalandı
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Yüksekova'da endişe yaratan kurt yakalandı

20.02.2021 22:27 | Son Güncelleme: 20.02.2021 22:31
Yüksekova'da endişe yaratan kurt yakalandı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, dağlarda yiyecek bulamadığı için ilçe merkezine inen ve bir süredir belediye ekipleri ile doğa koruma polisleri tarafından aranan kurt, bugün akşam saatlerinde ilçe merkezine indiği sırada yakalandı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, dağlarda yiyecek bulamadığı için ilçe merkezine inen ve bir süredir belediye ekipleri ile doğa koruma polisleri tarafından aranan kurt, bugün akşam saatlerinde ilçe merkezine indiği sırada yakalandı.

Yüksekova'da etkili olan dondurucu soğuklar yaban hayatını da olumsuz etkiliyor. Soğuk havalarda yiyecek bulmakta zorluk yaşayan kurtlar da son günlerde ilçedeki Esenyurt, Dize ve Cumhuriyet mahallelerinde görülmeye başlandı. Akşam ve sabah saatlerinde özellikle ilçe merkezindeki Cumhuriyet Mahallesi'ne inen kurt, çevredekilerin endişeli bakışları arasında yiyecek aradı ve bu anlar da cep telefonu kameralarına yansıdı. Özellikle merkeze uzak mahallelerde yaşayanların endişelenmesi üzerine doğa koruma polisleri ve belediye ekipleri, hemen harekete geçti. Belediyenin veteriner hekimi ve polislerin eşliğinde kırsal mahallelere çıkan ekipler, uzun süre iz sürerek kurt aradı, ancak bulamadı.

UYUŞTURUCU İĞNEYLE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİYalnız dolaşan ve yine ilçe merkezine gelen kurt, bugün akşam saatlerinde belediye ekipleri ile doğa koruma polisleri tarafından yakalandı. Yüksekova Devlet Hastanesi yakınlarında uyuşturucu iğne ile etkisiz hale getirilen kurt, belediyeye ait hayvan barınağındaki kliniğe götürülerek, tedaviye alındı.TEDAVİSİNİN ARDINDAN DOĞAL ORTAMINA BIRAKILACAK

Kurdu bir haftadır aradıklarını belirten Yüksekova Belediyesi Veterineri Hekim Kaçan, "Vatandaşlardan gelen ihbarları anında değerlendiriyorduk. Bugün gelen bir ihbar sonucunda da hemen harekete geçtik. ve aradığımız kurdu, akşam saatlerinde hastane yakınlarında belediye ve polis ekipleri ile koordineli bir şekilde köşeye sıkıştırıp, yakaladık, uyuşturucu iğne ile de etkisiz hale getirdik. Çok şükür kimseye bir zarar vermeden kurdumuzu yakaladık. En büyük endişemiz birilerine zarar vermesiydi. Kurdu serum bağlayıp, antibiyotik verdikten sonra yaklaşık iki hafta klinikte tutacağız. Daha sonra ise şehirden uzak doğal yaşam alanına bırakacağız" dedi.


Yüksekova'da endişe yaratan kurt yakalandı
Yüksekova'da endişe yaratan kurt yakalandı
Yüksekova'da endişe yaratan kurt yakalandı
Yüksekova'da endişe yaratan kurt yakalandı
Yüksekova'da endişe yaratan kurt yakalandı
Yüksekova'da endişe yaratan kurt yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar KAPLAN

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