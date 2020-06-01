Yüksekova'da elektrik akımına kapılan ayı telef oldu
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Yüksekova'da elektrik akımına kapılan ayı telef oldu

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde elektrik akımına kapılan ayı telef oldu.

Yüksekova'da elektrik akımına kapılan ayı telef oldu
01.06.2020 09:52 | Son Güncelleme: 01.06.2020 09:55

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde elektrik akımına kapılan ayı telef oldu.

İran sınırında bulunan Esendere beldesinin Yediveren köyündeki yaşanan elektrik arızası üzerine Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri hemen harekete geçti. Yapılan incelemeler sonucunda köyün 200 metre uzağından geçen elektrik hattının zarar gördüğü belirlendi. Bölgeye giden ekipler, elektrik akımına kapılan bir ayı ile karşılaştı. Ayı bulunduğu yerden kaldırılırken, arıza ise ekiplerin çalışması sonucu giderildi.

Köy sakini Fıramerz Yemen, köyde elektrik arızası meydana geldiğini belirterek, "Ekiplerle yaptığımız çalışmalar sonucunda köyün 200 metre ilerisinde elektrik akımına kapılmış bir ayı gördük. Hemen ayıyı tellerin olduğu yerden çıkarttık. Ayının telef olduğu yere yeni direk dikildi" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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