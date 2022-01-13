YÜKSEKOVA'DA DURDURULAN KAMYONETTEKİ 53 KİLO EROİNİ 'TİPİ' VE 'PARS' BULDU

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, polisin yol kontrolü sırasında durdurduğu kamyonette narkotik köpekleri 'Tipi' ve 'Pars' ile yapılan aramada, 2 çuval içerisinde 53 kilo 200 gram eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yüksekova ilçesinden batı illerine yüksek miktarda uyuşturucu madde götürüleceği ihbarı aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, takibe aldığı bir kamyoneti ilçe girişindeki uygulama noktasında durdurdu. Narkotik köpekleri 'Tipi' ve 'Pars' ile kamyonette yapılan aramada, 2 çuval içerisinde 53 kilo 200 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü gözaltına alınırken, soruşturma sürdürülüyor.