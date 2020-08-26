Yüksekova'da düğünlerin süresi bir saatle sınırlandırıldı
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Yüksekova'da düğünlerin süresi bir saatle sınırlandırıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düğünlerin süresi bir saate düşürüldü, müzik organizasyonları, halay ve toplu oyunlar yasaklandı.

Yüksekova'da düğünlerin süresi bir saatle sınırlandırıldı
26.08.2020 20:35 | Son Güncelleme: 26.08.2020 20:35

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düğünlerin süresi bir saate düşürüldü, müzik organizasyonları, halay ve toplu oyunlar yasaklandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede artan vakaların toplum sağlığını tehdit etmeye başladığı ve bu nedenle salgınla etkin mücadele etmek ve toplum sağlığını korumak amacıyla bazı kararlar alındığı belirtildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun 23 Ağustos'ta Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı başkanlığında toplandığı ifade edilen açıklamada, alındığı bildirilen kararlar şöyle:

"İlçe genelinde, düğün, kına, nişan ve sünnet organizasyonları ve merasimlerin saat 16.00 ile 17.00 arasında, bir saat içerisinde açık alanda veya tüm temizlik, maske ve sosyal mesafe tedbirlerinin alındığı mekanlarda yapılmasına,

Herhangi bir şekilde toplu yemek, ikram ile düğün, kına ve nişan merasimlerinde müzik organizasyonlarının yapılmamasına, halay ve toplu oyunların kaldırılmasına,

Yapılacak tüm etkinlikler öncesinde ilgili kolluk birimlerine ve Kaymakamlığa dilekçe ile bilgi verilmesine ve kolluk birimleri gözetiminde yapılmasına,

Düğün ve sünnet konvoylarının en fazla 5 araçtan oluşturulmasına, nikah törenlerinin ilgili kurumların açık alanlarında kalabalıklar oluşturmadan yapılmasına, bu tedbirlerin yerine getirilmesinden düğün sahibinin sorumlu olmasına,

65 yaş üstü kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın mevcut durum içerisinde sağlıklarını tehlikeye atacağından her türlü toplu organizasyonların yapıldığı kalabalık ortamlara girmelerinin, kafe, kahvehane gibi kalabalık olabilecek kapalı mekanlarda bulunmalarının 24 Ağustos'tan itibaren kısıtlanmasına,

İlçeye giriş-çıkışın sağlandığı bütün yol kontrol noktalarından ilçeye giriş-çıkış yapan vatandaşlara filyasyon çalışmalarının etkin sonuç vermesi amacıyla izolasyon kararlarının denetlenmesi kapsamında kimlik kontrollerinin yapılmasına,

Toplu taşıma araçlarında maske takmayan hiç kimsenin araç içerisine alınmamasına, özellikle köy servislerinde hiçbir şekilde ayakta yolcu alınmamasına, bu hususta denetimlerin sıklaştırılmasına, kurala aykırı hareket eden servis şoförleri hakkında ve ayaktaki yolcu sayısı üzerinden de toplu cezai işlem uygulanmasına, ısrarı halinde hıfzısıhha kanunu ve ilgili kanunlar çerçevesinde araç ve sürücüsü hakkında idari ve adli işlemlerin uygulanmasına,

İlçe merkezi, belde ve köylerde bulunan tüm kafe ve kahvehane gibi mekanlardan salgınla mücadele kurallarına uymayanlar, çevreye tabure atarak toplu alanlar yaratıp salgının yayılmasına yol açtıkları tespit edilen mekanlar hakkında kapatma kararı verilmesine, vakaların artmaya devam etmesi halinde tüm ilçede kafe, kahvehane gibi mekanların salgınla mücadele kapsamında Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinde kapatılmalarına,

Toplu şekilde piknik organizasyonlarının yapılmamasına, yapanlar hakkında idari cezai işlem uygulanmasına,

Çadır ya da evlerde kurulan taziyelere katıldığı tespit edilen şahıslar ve taziye sahibi hakkında işlem yapılmasına,

Kamyonet kasalarında toplu bir şekilde süt sağmaya gidenler ve araç sahipleri hakkında cezai işlem uygulanmasına,

Köy ve merkez mahallelerde, yasağa rağmen, düğün, nişan, kına merasimi, asker uğurlama, toplu yemek davetleri, taziye kurulması halinde, gerekli uyarıda bulunmayan, uyarıya rağmen devam edilmesi halinde, durumu Kaymakamlığa ya da en yakın güvenlik birimine bildirmeyen köy ya da mahalle muhtarı, güvenlik korucusu, din görevlisi, öğretmen ve benzeri kamu görevlileri hakkında işlem başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

Kaynak: AA

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