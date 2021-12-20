Yüksekova'da dondurucu soğuk... Vatandaşlar araçlarını branda ve naylonla soğuğa karşı koruyor - Haberler
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Yüksekova'da dondurucu soğuk... Vatandaşlar araçlarını branda ve naylonla soğuğa karşı koruyor

İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Haberler | Güncel

Yüksekova'da dondurucu soğuk... Vatandaşlar araçlarını branda ve naylonla soğuğa karşı koruyor Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışından sonra hava sıcaklığının eksilerin altına düşmesiyle şehir adeta donarken, vatandaşlar da araçlarını branda ve naylonla kapattı.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - Yüksekova'da dondurucu soğuk... Vatandaşlar araçlarını branda ve naylonla soğuğa karşı koruyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışından sonra hava sıcaklığının eksilerin altına düşmesiyle şehir adeta donarken, vatandaşlar da araçlarını branda ve naylonla kapattı.

Yüksekova'da 2 gün önce yoğun şekilde etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirirken, soğuk havalar ise hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yüksekova ilçesinde hava sıcaklığının gece sıfırın altında düşmesiyle vatandaşlar park halindeki araçlarının üzerini naylon ve brandayla kapattı.

Kar yağışının ardında soğuk havaların hayatı olumsuz etkilediğini belirten Süleyman Atılgan, "2 gün önce yoğun bir kar yağışı vardı. Dünden beri de hayatı olumsuz yönde etkileyen soğuk hava var. Vatandaşlar araçlarını donma ve buz tutmaya karşı naylon ve brandayla kapattılar. Sabah saatlerinde bazı vatandaşlar ise ateş yakarak ancak araçlarını çalıştırabildi" dedi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada ise il merkezi ile Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca ilçelerinde yoğun kar yağışı beklendiği bildirilerek, yaşanacak olumsuzluklara karşı herkesin dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini duyurdu.

Yüksekova'da dondurucu soğuk... Vatandaşlar araçlarını branda ve naylonla soğuğa karşı koruyor

Yüksekova'da dondurucu soğuk... Vatandaşlar araçlarını branda ve naylonla soğuğa karşı koruyor

Yüksekova'da dondurucu soğuk... Vatandaşlar araçlarını branda ve naylonla soğuğa karşı koruyor

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İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Son Dakika Haberleri

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