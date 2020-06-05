Yüksekova'da dolunay kendine kayran bıraktı HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde çıkan dolunay izleyenleri kendine hayran bıraktı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde çıkan dolunay izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Gökyüzüyle yakından ilgilenenlerin merakla beklediği parçalı ay tutulması akşam saat 20.45 itibariyle gerçekleşmeye başladı. 'Çilek Ay' olarak adlandırılan ay tutulması oluşturduğu manzara ile kendine hayran bıraktı. Güzel manzarayı fırsat bilen vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kayıt altına alındı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA