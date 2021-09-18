Yüksekova'da dolunay kendine hayran bıraktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yüksekova'da dolunay kendine hayran bıraktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Yüksekova'da dolunay kendine hayran bıraktı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde görülen dolunay izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde görülen dolunay izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Yüksekova'nın semalarında akşam saatlerinde görülen dolunay güzelliğiyle mest ederken, ilçeye ayrı bir renk kattı. Bulutsuz havada net olarak görülen dolunay, şehri aydınlatmasıyla görenleri etkiledi. Dolunayın güzelliğini fırsat bilen bazı vatandaşlar ise bol bol fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi. Dolunayın güzelliğini evinin balkonundan izleyen İbrahim Kara, "Dolunay güzelliğini seyretmek ayrı bir güzellik. Gerçekten görüntüsü ile insanı mest ediyor. Şu an şehrin ışıklı görüntüsü ile birleşmiş durumda ve izlenmesi rahatlık veriyor" dedi.

(Metin Tek/İHA)

Yüksekova'da dolunay kendine hayran bıraktı

Yüksekova'da dolunay kendine hayran bıraktı

Yüksekova'da dolunay kendine hayran bıraktı

Yüksekova'da dolunay kendine hayran bıraktı

Yüksekova'da dolunay kendine hayran bıraktı

Yüksekova'da dolunay kendine hayran bıraktı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Farah Zeynep Abdullah
Spor Abdullah Avcı Marcao Şenol Güneş Stefan Kuntz Nihat Özdemir
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Ali İhsan Su Süleyman Soylu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yüksekova'da dolunay kendine hayran bıraktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 19:41:31. #1.17#