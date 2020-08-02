Yüksekova'da dolunay kendine hayran bıraktı
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Yüksekova'da dolunay kendine hayran bıraktı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde çıkan dolunay izleyenleri kendine hayran bıraktı.

02.08.2020 16:12 | Son Güncelleme: 02.08.2020 17:17

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde çıkan dolunay izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Yüksekova'da akşam saatlerinde, şehrin semalarında tam net çıkan dolunay kendine hayran bırakırken, ilçeye ayrı bir güzellik kattı. Bulutların olmamasından dolayı şehre renk katan dolunay görenleri adeta mest etti.

Dolunayın güzelliğini fırsat bulan, bazı vatandaşlar ise resim çekmeyi de ihmal etmedi.

(Metin Tek/İHA)

Yüksekova'da dolunay kendine hayran bıraktı

Kaynak: İHA

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