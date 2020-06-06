Yüksekova'da 'dolunay' hayran bıraktı Yüksekova'da 'dolunay' hayran bıraktı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde çıkan dolunay büyüledi.

Yüksekova'da 'dolunay' hayran bıraktı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde çıkan dolunay büyüledi.

Dün başlayan süper aydan sonra, bugünde ilçesinin semalarında net bir şekilde ışık saçan Dolunay görenleri adeta büyüledi.

İlçede gökyüzünde de bulutların olmamasında Dolunayın parlaklığı şehri aydınlatması görenlerini kendine hayran bıraktı.

Ayın tüm parlaklığı ve görkemiyle oluşturduğu güzel görüntü bunu fırsat bulunan vatandaşlar tarafından da cep telefonlarıyla kayıt altına alındı.

Kaynak: İHA