Yüksekova'da dolunay güzelliği
28.12.2020 09:27 | Son Güncelleme: 28.12.2020 09:59
Yüksekova'da dolunay güzelliği Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde çıkan dolunay izleyenleri kendine hayran bıraktı.
Yüksekova'da dolunay güzelliği
HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde çıkan dolunay izleyenleri kendine hayran bıraktı.
Yüksekova ilçesinde gün batımı sonrası ortaya çıkan dolunayın güzelliği izleyenleri büyüledi. İlçede dolunayın sisle birlikte oluşturduğu manzara büyük beğeni gördü. Güzel manzarayı fırsat bilen vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK