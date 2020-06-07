Yüksekova'da dolunay güzelliği
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Yüksekova'da dolunay güzelliği

Yüksekova'da dolunay güzelliği Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde çıkan dolunay izleyenleri kendine hayran bıraktı.

07.06.2020 00:19 | Son Güncelleme: 07.06.2020 00:23

Yüksekova'da dolunay güzelliği

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde çıkan dolunay izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Yüksekova ilçesinde gün batımı sonrası ortaya çıkan dolunayın güzelliği izleyenle büyüledi. Dolunayın cami minaresiyle ile oluşturduğu manzaralar kendine hayran bıraktı. Güzel manzarayı fırsat bilen vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.

Yüksekova'da dolunay güzelliği

Kaynak: İHA

Manşet

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