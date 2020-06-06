Yüksekova'da dolunay güzelliği
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ortaya çıkan dolunay izleyenleri kendine hayran bıraktı.
06.06.2020 23:38 | Son Güncelleme: 06.06.2020 23:42
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ortaya çıkan dolunay izleyenleri kendine hayran bıraktı.
Yüksekova ilçesinde gün batımı sonrası ortaya çıkan dolunayın güzelliği izleyenleri mest etti. Dolunayın cami minaresiyle ile oluşturduğu manzaralar kendine hayran bıraktı. Vatandaşlar ayın muhteşem görüntüsünü cep telefonlarıyla kayıt altına aldı. - HAKKARİ
Kaynak: İHA