Yüksekova'da devrilen iş makinesinden operatör yara almadan kurtuldu
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Yüksekova'da devrilen iş makinesinden operatör yara almadan kurtuldu

Yüksekova'da devrilen iş makinesinden operatör yara almadan kurtuldu
Anadolu Ajansı / Ulaş Güven - Haberler | Güncel

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yıkım yaparken devrilen iş makinesinden operatör yara almadan kurtuldu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yıkım yaparken devrilen iş makinesinden operatör yara almadan kurtuldu.

Nedim Zeydan Caddesi üzerinde bir dükkanın yıkım işlemi esnasında boşluğa devrilen iş makinesi yan yattı.

Kazada yara almayan operatör Mahkum Tekin, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. İş makinesi de vinç yardımıyla devrildiği yerden kurtarıldı.

Operatör Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıkım anında binanın altında bodrum olduğunu fark etmediğini belirterek, "Ne olduğunu anlayamadım. Kendime gelene kadar iş işen geçmişti. Ondan sonra polis ekiplerinin geldiğini gördüm. Çok şükür sağlık durumum iyi. Sadece iş makinesinde biraz hasar oluştu." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ulaş Güven

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