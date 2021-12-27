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YÜKSEKOVA'DA DERELER DONDU, ÇATILARDA BUZ SARKITLARI OLUŞTU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle dereler buz tuttu, binaların çatılarında uzun sarkıtlar oluştu.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle dereler buz tuttu, binaların çatılarında uzun sarkıtlar oluştu.

Yüksekova'da geçen hafta etkili olan kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı. En düşük hava sıcaklığının gece sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü ilçede dereler buz tuttu, binaların çatılarında uzun sarkıtlar oluştu. Araçların üzerleri de battaniye ve brandalarla kapatıldı. Kar yağışını eğlenceye çeviren çocuklar ise buz tutan yollarda kayak yaptı.

YÜKSEKOVA'DA DERELER DONDU, ÇATILARDA BUZ SARKITLARI OLUŞTU

YÜKSEKOVA'DA DERELER DONDU, ÇATILARDA BUZ SARKITLARI OLUŞTU

YÜKSEKOVA'DA DERELER DONDU, ÇATILARDA BUZ SARKITLARI OLUŞTU

YÜKSEKOVA'DA DERELER DONDU, ÇATILARDA BUZ SARKITLARI OLUŞTU

YÜKSEKOVA'DA DERELER DONDU, ÇATILARDA BUZ SARKITLARI OLUŞTU

YÜKSEKOVA'DA DERELER DONDU, ÇATILARDA BUZ SARKITLARI OLUŞTU

YÜKSEKOVA'DA DERELER DONDU, ÇATILARDA BUZ SARKITLARI OLUŞTU

YÜKSEKOVA'DA DERELER DONDU, ÇATILARDA BUZ SARKITLARI OLUŞTU

YÜKSEKOVA'DA DERELER DONDU, ÇATILARDA BUZ SARKITLARI OLUŞTU

YÜKSEKOVA'DA DERELER DONDU, ÇATILARDA BUZ SARKITLARI OLUŞTU

YÜKSEKOVA'DA DERELER DONDU, ÇATILARDA BUZ SARKITLARI OLUŞTU

YÜKSEKOVA'DA DERELER DONDU, ÇATILARDA BUZ SARKITLARI OLUŞTU

YÜKSEKOVA'DA DERELER DONDU, ÇATILARDA BUZ SARKITLARI OLUŞTU

YÜKSEKOVA'DA DERELER DONDU, ÇATILARDA BUZ SARKITLARI OLUŞTU

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