YÜKSEKOVA'DA DERELER DONDU, ÇATILARDA BUZ SARKITLARI OLUŞTU

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle dereler buz tuttu, binaların çatılarında uzun sarkıtlar oluştu.

Yüksekova'da geçen hafta etkili olan kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı. En düşük hava sıcaklığının gece sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü ilçede dereler buz tuttu, binaların çatılarında uzun sarkıtlar oluştu. Araçların üzerleri de battaniye ve brandalarla kapatıldı. Kar yağışını eğlenceye çeviren çocuklar ise buz tutan yollarda kayak yaptı.