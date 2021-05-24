Yüksekova'da dere yatağında 101 kilo 200 gram eroin ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yüksekova'da dere yatağında 101 kilo 200 gram eroin ele geçirildi

Yüksekova'da dere yatağında 101 kilo 200 gram eroin ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan - Haberler | Güncel

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri; ilçe merkezine yakın dere yatağında, narkotik köpek 'Tipi' ile yapılan aramada 101 kilo 200 gram eroin ele geçirdi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri; ilçe merkezine yakın dere yatağında, narkotik köpek 'Tipi' ile yapılan aramada 101 kilo 200 gram eroin ele geçirdi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yüksekova'dan batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis, narkotik köpek 'Tipi' yardımıyla eroinin saklandığı ilçe merkezine yakın dere yağında arama yaptı. Aramada dere yatağına gizlenen 101 kilo 200 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alınırken,  soruşturma sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan

Şizofreni hastası oğlunu surlardan aşağı iten anne, tüyler ürperten cinayeti itiraf etti
Şizofreni hastası oğlunu surlardan aşağı iten anne, tüyler ürperten cinayeti itiraf etti
Taksim Meydanı'nda kadınların erkek arkadaş kavgası! Biri, gözaltına alınmamak için soyundu
Taksim Meydanı'nda kadınların erkek arkadaş kavgası! Biri, gözaltına alınmamak için soyundu
Boşanma aşamasındaki eşine otomobilde pusu kurdu! Görür görmez kurşun yağdırdı
Boşanma aşamasındaki eşine otomobilde pusu kurdu! Görür görmez kurşun yağdırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Deniz Çakır Burcu Biricik Necati Şaşmaz
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Fatih Terim Sergen Yalçın Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yüksekova'da dere yatağında 101 kilo 200 gram eroin ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.5.2021 23:07:38. #1.15#

title