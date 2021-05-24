Yüksekova'da dere yatağında 101 kilo 200 gram eroin ele geçirildi

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri; ilçe merkezine yakın dere yatağında, narkotik köpek 'Tipi' ile yapılan aramada 101 kilo 200 gram eroin ele geçirdi, 1 şüpheli gözaltına alındı.