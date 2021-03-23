Yüksekova'da dağ keçileri görüntülendi
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Yüksekova'da dağ keçileri görüntülendi

23.03.2021 09:01 | Son Güncelleme: 23.03.2021 09:19

Yüksekova'da dağ keçileri görüntülendi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yola inen dağ keçileri görüntülendi.

Yüksekova'da dağ keçileri görüntülendi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yola inen dağ keçileri görüntülendi.

İlçenin Dağlıca yoluna inen dağ keçileri, görenleri hem şaşırttı hem de mutlu etti. Arabayla ilçe merkezine gelen vatandaşlar, yola inen dağ keçilerini cep telefonuyla kayıt altına aldı. İlk kez dağ keçisi gördüğünü ifade eden vatandaşlar, "Yüksekova'nın vazgeçilmezleridir bunlar. Çünkü onlar zarar görmedikçe dağlarımız onlarla daha güzel olur. Doğanın asıl sahipleri için duyarlı olmaya davet ediyoruz ve katkı sağlayan herkese de teşekkür ediyoruz. Çünkü onların bu dağlarda olmaları bizim en büyük servetimizdir. Onun için öldürmeyelim ve onları doğal ortamında koruyalım" dediler.

Yüksekova'da dağ keçileri görüntülendi
Yüksekova'da dağ keçileri görüntülendi
Yüksekova'da dağ keçileri görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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