Hakkari'de iş yerinde ve inşaat malzemesi yüklü kamyonda silah ve mühimmat ele geçirildi
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Hakkari'de iş yerinde ve inşaat malzemesi yüklü kamyonda silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'de iş yerinde ve inşaat malzemesi yüklü kamyonda silah ve mühimmat ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı - Haberler | 3. Sayfa

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir iş yerinde, arazide ve inşaat malzemesi yüklü kamyonda, silah ve mühimmat ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir iş yerinde, arazide ve inşaat malzemesi yüklü kamyonda, silah ve mühimmat ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin "6136 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun" kapsamında yasa dışı silah ticareti ve silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu çerçevede, ilçenin Güngör Mahallesi'ndeki bir iş yerinde ve arazide yapılan aramada 3 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 2 şarjör ve 7,62 çapında bin fişek bulundu.

Uygulama noktasında durdurulan inşaat malzemesi yüklü bir kamyonda da bin 738 ateşli silah gövdesi, bin ateşli silah fişek rampası, bin ateşli silah namlusu, bin silah icra mili ve yayı, bin silah iğnesi, bin muhtelif silah parçası ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkari'de iş yerinde ve inşaat malzemesi yüklü kamyonda silah ve mühimmat ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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